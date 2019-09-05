Первая древняя ДНК цивилизации долины Инда связывает своих людей с современными южноазиатами

Исследователи успешно определили последовательность первого генома человека из цивилизации Хараппа, также называемого Цивилизацией долины Инда (IVC). ДНК, принадлежащая человеку, который жил четыре-пять тысячелетий назад, предполагает, что современные люди в Индии, вероятно, в значительной степени произошли от людей этой древней культуры. Он также предлагает удивительное понимание того, как фермерство началось в Южной Азии, показывая, что оно не было вызвано массовым перемещением людей из Плодородного полумесяца, где впервые возникло сельское хозяйство. Вместо этого фермерство началось в Южной Азии, когда местные охотники-собиратели занялись фермерством.

«Хараппцы были одной из самых ранних цивилизаций древнего мира и основным источником индийской культуры и традиций, и все же было загадкой, как они относились как к более поздним людям, так и к их современникам», - говорит Васант Шинде, археолог в Деканском колледже, Университет Димед в Пуне, Индия, и главный автор исследования.

IVC, которая существовала с 2600 по 1900 г. до н.э. и охватывала большую полосу северо-западной части Южной Азии, была одним из первых в мире крупных городских обществ.

Харапп был современником для древнего Египта и древних цивилизаций Китая и Месопотамии, он торговал на большие расстояния и разработал систематическое городское планирование, сложные системы дренажа, зернохранилища и стандартизацию весов и мер.

Жаркий, колеблющийся климат, подобный тем, которые встречаются во многих частях равнинной части Южной Азии, наносит ущерб сохранению ДНК. Таким образом, несмотря на важность IVC, до сих пор было невозможно секвенировать ДНК особей, обнаруженных в археологических памятниках, расположенных в регионе.

«Несмотря на то, что был достигнут успех с древней ДНК из многих других мест, сложные условия сохранения означают, что исследования в Южной Азии были сложной задачей», - говорит старший автор Дэвид Рейх, генетик из Гарвардской медицинской школы, Института Броада и Медицинский институт Говарда Хьюза.

Ответы на вопросы о древних людях долины Инда были фактически главной причиной, по которой Рейх основал свою собственную лабораторию ДНК в 2013 году.

В этом исследовании Рейх, ученые Вагиш Нарасимхан и Нирадж Рай отобрали 61 образец скелета из Рахигархи, крупнейшем городе IVC. Один образец показал многообещающие результаты: он содержал очень небольшое количество подлинной древней ДНК. Команда сделала более 100 попыток упорядочить образец. Рейх говорит: «Хотя каждый из отдельных наборов данных не давал достаточно ДНК, их объединение привело к получению достаточных генетических данных для изучения истории населения».

Было много теорий о генетическом происхождении людей из IVC.

«Они могут напоминать охотников-собирателей из Юго-Восточной Азии, или они могут напоминать иранцев, или они могут даже напоминать степных скотоводов - все они были правдоподобны до открытия древней ДНК», - продолжает Рейх.

Найденная ДНК подходит к группе из 11 человек из разных мест в Иране и Центральной Азии, которые, как известно, находились в культурном контакте с IVC. Эти люди представляют собой уникальную смесь родословной древних иранцев и родословной охотников-собирателей Юго-Восточной Азии. Их генетическое сходство с индивидом из Рахигархи делает вероятным, что это были мигранты из IVC.

Это смесь родословной, которая также присутствует у современных южноазиатов, что заставляет исследователей полагать, что люди из IVC были единственным крупнейшим источником населения для современных людей Индии.

«Подобное происхождение у индивидов IVC является сегодня основным источником предков в Южной Азии», - говорит Рейх. «Это открытие связывает людей в Южной Азии сегодня непосредственно с цивилизацией долины Инда».

Результаты также предлагают удивительное понимание того, как сельское хозяйство достигло Южной Азии. В археологии широко распространено мнение, что люди из Плодородного Полумесяца на Ближнем Востоке, где обнаружены самые ранние свидетельства ведения сельского хозяйства, распространились по иранскому плато и оттуда в Южную Азию, принеся с собой новую и преобразующую экономическую систему.

Генетические исследования до настоящего времени, казалось, добавили вес этой теории, показав, что родословная, связанная с Ираном, была единственным крупнейшим источником родословной в Южной Азии.

Но это новое исследование показывает, что родословная Ирана у современных жителей Южной Азии отделилась от древних иранских фермеров, скотоводов и охотников-собирателей, прежде чем они отделились друг от друга, то есть даже до изобретения земледелия в Плодородном Полумесяце. Таким образом, сельское хозяйство было либо заново открыто в Южной Азии, либо достигнуто путем культурной передачи идей, а не путем существенного перемещения западноиранских фермеров, пишет BrightSurf.

Для Рейха, Шинде и их команды эти выводы - только начало.