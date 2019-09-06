Названы сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Специалисты Роструда провели анализ рынка специальностей и выяснили в каких сферах в России можно рассчитывать на получение высоких заработных плат. Так, согласно их данным, в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности отмечено наибольшее число работников, заработные платы которых составляют 80 тыс. рублей и выше.

Высокую зарплату получают представители таких специальностей, как машинист бульдозера, маркшейдер, водитель грузового транспорта, механик по ремонту транспорта, инженер, электрогазосварщик, прораб, начальник участка в строительстве. А машинистам горных выемочных машин, а также пилотам и капитанам воздушных судов предлагают зарплаты от 200 до 400 тыс. рублей.

При этом согласно данным Росстата, которыми поделился РБК, 11 287 граждан России получают заработную плату в размере более одного миллиона рублей в месяц. Все эти россияне работают в сферах торговли и ремонта транспорта, пишет РИА Новости.