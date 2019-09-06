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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

06.09.2019 08:55
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Сотрудники посольства России в США резко осудили задержание в Италии директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов по запросу Штатов. Они посетили Госдеп США и потребовали немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина и объяснить причины его задержания, подчеркнув недопустимость охоты США по всему миру на российских граждан, что противоречит нормам международного права.

Согласно данным США, россиянин Александр Коршунов и американец Маурицио Паоло Бьянко обвиняются в сговоре для того, чтобы украсть сведения, представляющие коммерческую тайну у одной из американских авиационных компаний.

В Ростехе прокомментировали данную ситуацию. Представитель компании заявил об уверенности в том, что их сотрудник не виноват в том, в чем его обвиняют Штаты. Также, в Ростехе подчеркнули, что сделают все возможное для того, чтобы Александр Коршунов вернулся в Россию.

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