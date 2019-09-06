Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупнейшие производители и ретейлеры России предупредили о возможном росте цен на продукты. Это может произойти из-за ужесточения ответственности за нарушения техрегламентов к изготовлению и обороту продукции в странах Таможенного союза, которые разработал Минпромторг в рамках борьбы с контрафактом и с целью защиты жизни и здоровья граждан России.

Соответствующие письма были направлены главам Минпромторга, Минэкономики, а также вице-премьеру Константину Чуйченко. По словам представителей производителей продукции и ретейлеров, Минпромторг требует ввести штрафы за нарушение техрегламента до 3%, но не менее 2 млн руб., а при их расчете учитывать объем всей продукции производителя или продавца продукции за год. Но такие суммы сопоставимы с рентабельностью некоторых предприятий и для многих это будет означать остановку производства.

Представители просят отложить введение штрафов до того момента, как будут завершены работы над новой редакцией КоАП и над законопроектами по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности, так как данная инициатива Минпромторга может привести к серьезному росту цен на продукты для российских потребителей, пишет РБК.