Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым

Как сообщалось в конце августа, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым главой украинского МИД в числе других задачу о «возвращении» Крыма в состав страны. На что глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире программы «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24» посетовал на то, что новые власти Украины идут в фарватере антироссийской политики США, напомнил президенту о легитимном вхождении полуострова в состав России, да и просто посоветовал Зеленскому приехать на полуостров, посмотреть, что происходит, пообщаться с крымчанами, услышать их чаяния и приступить уже к решению проблем простых граждан.

В 2014 году после государственного переворота на Украине крымские власти провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. И вопрос Крыма, по словам российского президента Владимира Путина, «закрыт окончательно», пишут «РИА Новости».