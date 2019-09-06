В России прекратят прием в колледжи по некоторым специальностям

Специалисты Министерства просвещения провели ревизию профессий и специальностей, которые преподают в российских учебных заведениях, и признало некоторые из них устаревшими. Согласно новому приказу, проект которого в настоящее время разрабатывается, планируется прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по 9 профессиям и 23 специальностям начиная с 2021 года. К устаревшим, специалисты ведомства отнесли техническую эксплуатацию промышленного оборудования, подготовку специалиста по программе оптик-механик, станочник и т.д.

При этом в министерстве подчеркнули, что данные профессии и специальности не будту вычеркнуты из образовательного процесса. Программы обучения большинства из них будут модернизированы и внесены в ТОР-50 перспективных направлений обучения, включенных в отдельный федеральный проект "Молодые профессионалы", который подразумевает оптимизацию среднего профессионального образования в России.

Согласно данному проекту, входящему в состав национального проекта "Образование", в России не только будут пересмотрены программы обучения колледжей, но также будет модернизирована инфраструктура средних учебных заведений. Появятся порядка 5 тыс. специально оборудованных "Мастерских", в которых студенты смогут получить профессиональные навыки согласно новым стандартам образования, пишет ТАСС.