США назвали страны, представляющие для них угрозу в космосе

В ходе неправительственного Совета по международным отношениям США председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд назвал страны, которые представляют угрозу космическому потенциалу Штатов. По его словам, к таким странам относятся Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Именно эти страны являются прямыми соперниками США в космосе, представляя собой не только угрозу силам Соединенных штатов, развернутым в космосе, но также тем коммерческим и военным интересам США, которые касаются космического пространства, пишет ТАСС.