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Вегетарианцы и веганы имеют больший риск инсульта, чем мясоеды

05.09.2019 21:25
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Вегетарианцы и веганы имеют больший риск инсульта, чем мясоеды

Вегетарианцы, веганы и пескетарианцы имеют более низкий риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), согласно недавнему исследованию ученых из Оксфордского университета, но веганы и вегетарианцы более подвержены риску инсульта, чем мясоеды.

Ученые провели исследование после отслеживания 48 488 человек со средним возрастом 45 лет в течение 18 лет. Участники - которые были сгруппированы по мясоедам (24 428), пескетарианцам (7 506) и вегетарианцам, включая веганов (16 254) - не имели истории ИБС или инсульта.

После 18-летнего периода исследования исследователи сообщили о 2820 случаях ИБС и 1072 случаях инсульта в течение периода исследования - «включая 519 случаев ишемического инсульта (когда сгусток крови блокирует поток крови и кислорода в мозг) и 300 случаев геморрагического инсульта».

После учета истории болезни, физической активности и курения, среди прочих факторов, которые могли повлиять на результаты, они определили, что у пескетарианцев риск ИБС был на 13% ниже, а у вегетарианцев - на 22% ниже.

«Разница может быть, по крайней мере, частично из-за более низкого ИМТ и более низких показателей высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина в крови и диабета, связанных с этими диетами», - заключили авторы работы.

Тем не менее, исследователи также обнаружили, что у вегетарианцев и веганов риск инсульта на 20% выше, чем у их коллег, употребляющих мясо, что «эквивалентно трем случаям инсульта на 1000 человек в течение 10 лет, в основном из-за более высокого уровня геморрагического инсульта». При этом не было выявлено значительно более высокой частоты инсульта у пескетарианцев.

Хотя точная причина не была установлена, те, кто придерживается вегетарианской и веганской диеты, «имели более низкий уровень циркулирующего холестерина и уровни некоторых питательных веществ, чем мясоеды», такие как витамин B12, написали авторы о возможной причине.

«Более высокий относительный риск развития инсульта среди вегетарианцев является новым вкладом в совокупность фактических данных о влиянии вегетарианской диеты на здоровье», - написали в редакционной статье, посвященной результатам, Марк Лоуренс и Сара МакНотон, профессора Университета Дикин в Австралии, которые не были вовлечены в исследование.

Исследователи предупредили, что исследование было наблюдательным, заявив, что «результаты не могут быть широко применимы, потому что они были основаны в основном на белых европейцах», пишет FoxNews.

«Это основано на результатах только одного исследования, и увеличение является скромным по сравнению с мясоедами», - добавили Лоуренс и МакНотон. «Необходимо также учитывать отношение к вегетарианцам во всем мире. Все участники были из Великобритании, где рацион питания и другие образы жизни, вероятно, сильно отличаются от тех, которые распространены в странах с низким и средним уровнем дохода, где проживает большинство вегетарианцев мира».

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