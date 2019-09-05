В Кремле начнут ежегодно исследовать уровень доверия президенту и главам регионов

Правительство РФ издало распоряжение, на основании которого ежегодно 15 апреля ему будут представляться данные об уровне доверия населения к власти. В Администрации президента считают, что сбор статистических данных по 15 показателям, определенным в распоряжении, позволит оценивать эффективность работы регионов и региональных органов исполнительной власти.

В число показателей входят данные о количестве высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровне реальной среднемесячной зарплаты населения региона, уровне бедности, продолжительности жизни и приросте населения. Учитываются также уровень доступности жилья и доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды и уровень образования.

Оценкой представленных данных будут заниматься профильные министерства и ведомства. По результатам работы губернаторов правительством вместе с Госсоветом будут готовиться предложения по распределению между регионами грантов, пишет РБК.