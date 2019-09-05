Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Глава Российской Федерации Владимир Путин за несколько дней до теракта, случившегося 11 сентября 2001 года, предупреждал 43-го американского президента Джорджа Буша-младшего о соответствующей угрозе. Об этом в своей книге написал дипломат и бывший главный аналитик ЦРУ США по России Джордж Биби.

По словам дипломата, за два дня до трагедии в Нью-Йорке и Вашингтоне, Путин позвонил Бушу, чтобы предупредить его о надвигающейся террористической кампании, исходящей из Афганистана, которую выявила российская разведка. Также Биби отметил, что тогда президент РФ стал первым зарубежным главой, который позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования.

Спустя несколько месяцев после теракта Путин сказал о том, что испытывает чувство вины за то, что российские и американские спецслужбы не смогли предотвратить эту катастрофу. Также глава российского государства уточнил, что он не уверен, была ли возможность предупредить и предотвратить удары террористов даже при тесном сотрудничестве разведывательных служб РФ и США.

В результате терактов в США 11 сентября 2001 года погибли около трех тысяч человек и свыше шести тысяч были ранены. Для совершения атак на две башни члены «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских самолетов, пишет «Lenta.ru».