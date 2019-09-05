Опубликованы результаты опроса «Левада-Центра» о причинах лесных пожаров в 2019 году

Специалисты «Левада-Центра» провели опрос общественного мнения и выяснили, что россияне думают о лесных пожарах, которые в этом году бушевали в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Согласно данным опроса, опубликованным РБК, большинство россиян (83%) обеспокоены лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, вызывающими гибель леса, природы, животных, ухудшение экологии, а также страдания людей вследствие нанесенного ущерба.

При этом, более половины жителей России (51%) среди причин возникновения лесных пожаров в 2019 году называли попытки скрыть незаконные вырубки леса. Халатность властей назвали основной причиной пожаров 44% опрошенных, возникновение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем предполагают 40% россиян, то, что пожары произошли по причине плохих погодных условий, включая грозы, считает 26% респондентов, нежелание властей бороться со стихией отметили как причину пожара 24% участников опроса, сокращение штата лесничих - 22%, труднодоступность мест возгорания - 19%, 16% опрошенных полагает, что пожары произошли из-за нехватки денежных средств, а отсутствие специальной техники назвали в качестве причины пожаров 14% участников опроса. Россияне упоминали также коррупцию, экономический ущерб и масштабы бедствия, пишет DailyStorm.