Четыре года колонии за нарушения на митингах получил программист Котов

Московский тверской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима программиста Константина Котова за нарушение порядка проведения митингов. Уточняется, что приговор может быть обжалован в течение десяти дней и пока не вступил в силу. Слушание дела продолжалось три дня. За этот период было опрошено 18 свидетелей, а также просмотрены видеозаписи акций, в которых участвовал программист. Перед оглашением приговора у здания суда выстроилась очередь. Некоторые люди устроили одиночные пикеты.

Отмечается, что ранее Котова неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения акций. Несмотря на это, сказали в прокуратуре, программист продолжал посещать незаконные митинги и в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Котов был задержан 10 августа в центре Москвы после несогласованного митинга. Подсудимый не признает свою вину, передает РИА Новости.