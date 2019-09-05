В России стабилизировалась ситуация с лесными пожарами

Во время Восточного экономического форума врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов рассказал о ситуации с лесными пожарами в России. По его словам, сложную ситуацию удалось стабилизировать силами Россельхоза, МЧС и Министертсва обороны России. В настоящее время отменен режим ЧС в Иркутской области, а в Якутии особый режим сохраняется только в одном из районов, наиболее пострадавшем от пожаров. В Красноярском крае режим ЧС все еще сохранен, но он носит региональный характер, а обстановка в крае относительно стабильная. Согласно данным, озвученным Клиновым, общая площадь лесных пожаров на территории России составляет 270 тыс. гектаров, пишет РЕН ТВ.