Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

В Саратовской области недалеко от поселка Соколовый разбился военный вертолет Ми-8. Об этом рассказал представитель экстренных служб Саратова. В Минобороны Российской Федерации заявили, что военное воздушное судно перевернулось и загорелось во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Подчеркивается, что в этот момент на борту вертолета пассажиров не было, а экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно. Летчики отделались ушибами и ссадинами. В ведомстве предполагают, что причиной аварии могло стать повреждение одной из стоек шасси. На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил, передает РИА Новости.