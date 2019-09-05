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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

05.09.2019 18:26
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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

В Саратовской области недалеко от поселка Соколовый разбился военный вертолет Ми-8. Об этом рассказал представитель экстренных служб Саратова. В Минобороны Российской Федерации заявили, что военное воздушное судно перевернулось и загорелось во время разгона по взлетно-посадочной полосе. Подчеркивается, что в этот момент на борту вертолета пассажиров не было, а экипаж сумел вовремя покинуть воздушное судно. Летчики отделались ушибами и ссадинами. В ведомстве предполагают, что причиной аварии могло стать повреждение одной из стоек шасси. На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил, передает РИА Новости.

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