Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Украинские СМИ сообщили, что апелляционный суд Киева освободил под личное обязательство Владимира Цемаха. Подчеркивается, что он был начальником противовоздушной обороны в городе Снежное, в то время, когда там сбили Boeing. Отмечается, что Цемах должен приходить к следователю по первому требованию для осуществления следственных действий.

27 июня Цемаха арестовали и отправили в следственный изолятор. Под стражей он должен был находиться до 20 октября. Его супруга Ирина утверждает, что ее мужа похитили, накачав его психотропными препаратами, после чего усадили в инвалидное кресло и по фальшивым документам вывезли на территорию Украины. Цемах был обвинен в создании террористической организации или группы. Его родственники уверены, что арест мужчины связан с тем, что во время крушения лайнера Boeing 777 он был начальником ПВО.

Воздушное судно Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате крушения погибли 298 человек. Украина в происшествии обвинила ополченцев, которые сбили лайнер с помощью системы ПВО РФ «Бук». Российская сторона утверждает, что в катастрофе виновата роковая ошибка украинских солдат, пишет «Вести.ru».