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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

05.09.2019 18:06
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Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что американскому главе Дональду Трампу предлагал приобрести отечественное гиперзвуковое оружие. Президент заявил, что на встрече в Осаке обсуждался вопрос о том, как в общих договоренностях учитывать современное оружие России, включая сверхзвуковые ударные ракетные комплексы, аналогов которых ни у одного государства мира нет.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин сказал, что предложил Трампу приобрести гиперзвуковое оружие РФ, чтобы уравновесить силы. Правда, США сказали, что сами скоро произведут подобное вооружение. Но зачем тратить для этого финансы, если Россия уже потратила деньги на производство сверхзвукового оружия и Вашингтон сможет с них что-то получить, не в ущерб безопасности нашей страны.

Путин подчеркнул, что учет числа носителей и боеголовок это отдельный вопрос. Также он добавил, что Российская Федерация готова к подобному диалогу, однако конкретного ответа от Соединенных Штатов не поступало.

Уточняется, что Россия является единственной страной в мире, которая официально сообщила о том, что она имеет сверхзвуковое оружие. В феврале 2019 года глава РФ сообщил о запуске серии ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», пишет РИА Новости.

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