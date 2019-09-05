Путин увидел угрозу в американских ракетах в Южной Корее

Президент России Владимир Путин заявил, что видит угрозу в американских ракетах и военных базах, которые Соединенные Штаты Америки могут разместить в Южной Корее. Глава государства считает, что российской стороне создадут новые существенные трудности размещение американских войск и ракет в Южной Корее и Японии. Путин добавил, что в этом случае размещение вооружения Соединенных Штатов будет перекрывать значительную часть территории Российской Федерации. Российский президент отметил, что сделать это американская сторона сможет под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, передает «Газета.Ru».