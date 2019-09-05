Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Во время выступления на полях Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что переговоры с Киевом касательно обмена пленными подходят к финалу.

По словам главы государства, Виктор Медведчук будет «мучить» Россию по этому вопросу, потому что переживает за несколько фигурантов, находящихся в местах заключения у российской стороны, и нам довольно трудно принимать решения в отношении конкретных людей. Также Путин отметил, что сейчас стороны подходят к завершению переговоров, которые ведутся и с официальными украинскими властями. Скорее всего, сказал президент, в ближайшее время станут известны итоги переговоров.

Ранее Медведчук говорил, что переговоры об обмене заключенными находятся на стадии завершения. Однако адвокат Украины Валентин Рыбин рассказал, что ситуация с обменом арестованных пока остается на прежнем уровне, так как ждут от украинского лидера Владимира Зеленского указ о помиловании.

Сейчас Москва и Киев переживают сложный период. После того, как на Украине произошел переворот, а Крым, по итогам референдума, перешел к России, страны никак не могут договориться по некоторым вопросам, включая обмен пленными. В последние месяцы идут активные переговоры касательно обмена заключенными, однако точные дата и имена пока не называются, пишет РИА Новости.