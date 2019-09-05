Владимир Соловьев рассказал о новых войнах на Украине

Во время своей авторской программы на телеканале «Россия 1» телеведущий Владимир Соловьев предсказал, что Украина может столкнуться с новыми войнами на территории страны. Он обратил внимание на то, что сейчас украинская власть ведет государство по пути России в период девяностых годов, что, несомненно, отрицательно скажется на экономике многих регионов.

Кроме того, по словам Соловьева, недовольство ряда областей Украины может вызвать борьба главы государства Владимира Зеленского с контрабандой. А там, предупреждает телеведущий, серьезные люди с серьезным оружием и им не нужна Украина без контрабанды. Это может привести к тому, что украинскому правительству придется бороться с новыми недовольными, забыв о Донбассе, пишет «Вести.ru».