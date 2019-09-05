Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Нарендра Моди, премьер-министр Индии, на пленарном заседании Восточного экономического форума рассказал, что его страна предоставит кредит в размере $1 миллиарда для того, чтобы помочь развитию Дальнего Востока. Моди заявил, что это абсолютно беспрецедентная мера, когда Индия предоставляет подобную кредитную линию другому государству.

Кроме того премьер-министр уточнил, что бизнесмены из Индии на Дальнем Востоке подписали примерно пятьдесят договоров в различных сферах – образование, здравоохранение, горнодобывающая и деревоперерабатывающая отрасли, подготовка кадров, энергетика. Также Моди добавил, что его страна ожидает, что по итогам она получит инвестиции в $5 миллиардов, передает «Российская газета».