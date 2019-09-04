Путин назвал недальновидными считающих Дальний Восток балластом
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал недальновидными тех людей, которые утверждают, будто Дальний Восток является балластом, нуждающимся в денежных средствах. По словам главы государства, он неоднократно слышал с высоких трибун высказывания о том, что этот регион является лишь балластом. На это Путин ответил, что не знает, какие недальновидные люди об этом говорили.
На это Николаев уточнил, что подобного рода высказывания звучали около 25 лет назад. Путин подчеркнул, что стране необходимо жить сегодняшними реалиями, сообщает «Газета.Ru».
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хорошо быть Путиным ..назвал некоторых так сказать "недальновидными" и все ..а тут свое мнение в Яндекс районе высказал не совпадающее с мнением некоторых получиновников и Вечный бан аккаунта ..нет все таки хорошо быть президентом ..я б стал хотя бы на недельку-другую( и можно без оплаты) ..на добровольной так сказать основе ..расстрелял бы взяточников казнокрадов и прочую шушеру и опять в пенсионеры