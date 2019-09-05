В Петербурге открыли три новые станции метро

В Санкт-Петербурге открылись три новые станции Фрунзенского радиуса метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Об этом сообщила организация Газпромбанк, которая оказывала финансовую поддержку этого проекта.

Общая стоимость проекта составила 1 миллиард рублей, банковская гарантия исполнения контракта – более 3,8 миллиарда рублей. ОАО «Метрострой» выступило генеральным подрядчиком строительства трех новых станций метро в Северной столице.

В Газпромбанке отметили, что запуск этих трех станций фиолетовой линии обеспечит эффективное развитие транспортной системы Санкт-Петербурга, а также повысить мобильность граждан, связав город с крупнейшим пригородом Колпино, передает РИА Новости.