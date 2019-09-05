Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 СЕН, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    66,0528
EUR (ЦБ)    72,8761

05 СЕН, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    66,0528
EUR (ЦБ)    72,8761

Названы сроки введения запрета алкоголя для молодых россиян

05.09.2019 13:30
Комментарии
Названы сроки введения запрета алкоголя для молодых россиян

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что ее ведомство рассчитывает на одобрение законопроекта, согласно которому запрещается продавать алкоголь лицам младше 21 года. Она отметила, что не знает, будет ли принят этот закон в эту сессию или нет, так как есть определенная очередность, однако в Минздраве хотели бы, чтобы в течение текущего года его приняли.

По словам Скворцовой, введение данного законопроекта необходимо, потому что у молодых людей внутренние системы и органы активнее всего развиваются в возрасте от 14 до 20 лет, а значит, подчеркивает глава Минздрава, их нужно уберечь от употребления высококонцентрированных алкогольных напитков в указанный период.

Эту инициативу поддержали МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторг, Минтруд, Минспорт, Минобороны, Роспотребнадзор и Росмолодежь, а Минфин и Минэкономразвития выступили против данного законопроекта, сообщает «Lenta.ru».

Комментировать (без регистрации)
Владимир Путин заявил, что у молодежи имеет право на протестные акции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Рунет наперечет. В России хотят создать государственную систему учета просмотров интернет-контента

Рунет наперечет. В России хотят создать государственную систему учета просмотров интернет-контента
Экономика

США развертывает ракеты, Индия закупает у России оружие и газ, Япония ивестируев Арктику и Дальний Восток и другие новости

США развертывает ракеты, Индия закупает у России оружие и газ, Япония ивестируев Арктику и Дальний Восток и другие новости
События и факты

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?
Экономика

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?
Исследования

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019
Политика

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости
События и факты

Узнай, страна

Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв»

Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв»

31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации.

31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации.

ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток?

ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток?

На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей

На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей

Новости дня

15:06 Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
14:38 В Петербурге открыли три новые станции метро В Петербурге открыли три новые станции метро
14:02 Владимир Соловьев рассказал о новых войнах на Украине Владимир Соловьев рассказал о новых войнах на Украине
13:16 Владимир Путин заявил, что у молодежи имеет право на протестные акции Владимир Путин заявил, что у молодежи имеет право на протестные акции
12:36 Владимир Путин рассказал о сложностях мирного договора с Японией Владимир Путин рассказал о сложностях мирного договора с Японией
11:57 Молодым семьям Дальнего Востока дадут ипотеку со ставкой 2% Молодым семьям Дальнего Востока дадут ипотеку со ставкой 2%
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
11:28 «Мой проект – моей Чукотке» «Мой проект – моей Чукотке»

Узнай, страна!

14:42 Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв» Глава Астраханской области поздравил победителей кадрового конкурса «Губернаторский резерв»
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
13:32 31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации. 31 октября 2019 года в городе Вологде состоится IV Международный совет по кооперации.
11:52 ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток? ВЭФ-2019. Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Как привлечь инвестиции на Дальний Восток?
11:48 На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод стоимостью 6,4 млрд рублей
04 СЕН, 09:46 Омские манежи-трансформеры захватывают мир Омские манежи-трансформеры захватывают мир
02 СЕН, 16:43 В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
02 СЕН, 11:56 В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий
31 АВГ, 12:02 Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги» Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»
30 АВГ, 12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter