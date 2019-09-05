Названы сроки введения запрета алкоголя для молодых россиян

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что ее ведомство рассчитывает на одобрение законопроекта, согласно которому запрещается продавать алкоголь лицам младше 21 года. Она отметила, что не знает, будет ли принят этот закон в эту сессию или нет, так как есть определенная очередность, однако в Минздраве хотели бы, чтобы в течение текущего года его приняли.

По словам Скворцовой, введение данного законопроекта необходимо, потому что у молодых людей внутренние системы и органы активнее всего развиваются в возрасте от 14 до 20 лет, а значит, подчеркивает глава Минздрава, их нужно уберечь от употребления высококонцентрированных алкогольных напитков в указанный период.

Эту инициативу поддержали МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторг, Минтруд, Минспорт, Минобороны, Роспотребнадзор и Росмолодежь, а Минфин и Минэкономразвития выступили против данного законопроекта, сообщает «Lenta.ru».