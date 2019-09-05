Владимир Путин заявил, что у молодежи имеет право на протестные акции

Выступая на пленарном заседании пятого ВЭФ-2019 президент России Владимир Путин заявил, что у молодежи есть право на протестные акции, передает РИА Новости. При этом, как добавил российский лидер, это приводит к позитиву, «поскольку встряхивает власть». Глава РФ также отметил, что в этом случае также необходимо действовать в рамках действующего закона страны.

«Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей», - подчеркнул Владимир Путин.