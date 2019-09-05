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Герман Греф призывает «убить» экзамены

05.09.2019 09:30
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Герман Греф призывает «убить» экзамены

Процесс, во время которого происходит экзаменационная оценка учащихся, лишает школьников желания учиться, в результате чего они превращаются в «людей с инвалидностью», которые готовы трудиться исключительно в условиях предстоящей оценки. И именно по этой причине нужно «убить» экзамены. Как передает РИА Новости, об этом в ходе ВЭФ выказался глава Сбербанка Герман Греф.

При этом он отметил, что школьные оценки нужны. Однако сам он, основываясь на школьном опыте, считает, что экзаменационный процесс является катастрофой. Поэтому одна из целей Грефа сводится к тому, чтобы «убить экзамены».

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