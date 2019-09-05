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Россиян предупреждают о заморозках и дожде со снегом

05.09.2019 11:15
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Россиян предупреждают о заморозках и дожде со снегом

В ближайшее время в ряд российских регионов нагрянут заморозки с мокрым снегом – об этом в беседе с «РГ» проинформировала представитель Гидрометцентра Людмила Паршина. В частности, пониженная до минус двух-трех градусов температура придет в Бурятию, Иркутскую, Оренбургскую, Кировскую, Томскую, а также в Кемеровскую и область и Алтайский край. А вот в Магаданский регион придут холода со знаком до минус десяти. На Таймыре и вовсе ожидается дождь со снегом.

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