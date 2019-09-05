США планируют провести испытания запрещенной ДРСМД баллистической ракеты в этом году

Штаты вновь поднимают вопрос о вооружении, которое ранее находилось под запретом по ДРСМД. В ближайшее время Вашингтон твердо намерен провести испытания одной из таких ракет. Как заявляет ТАСС, об этом проинформировал первый зампомощника министра обороны США Роберт Суфер. Он подчеркнул, что это планируется сделать до конца текущего года. Вероятно, речь идет о баллистической ракете наземного базирования средней дальности. В России на момент выхода публикации это заявление не прокомментировали, соответствующие заявления, вероятно, появятся позднее.