Премьер-министр Малайзии не считает Россию виновной в трагедии MH17

Малазийский премьер Махатхир Мохамад прокомментировал ход расследования, связанного с трагедией рухнувшего над Донбассом Боинга, информирует РИА Новости. По его словам, само расследование не было интернациональным, а в его основе находилась позиция людей, которые пострадали от катастрофы. Их взгляды, как считает Мохамад, не могут иметь нейтральный и объективный характер. Премьер Малайзии также заявил, что расследование во многом предвзято. А оснований, используя которые пытаются обвинить Россию, имеющую «не лучшие отношения с Западом», недостаточно.