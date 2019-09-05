Сергей Лавров заявил, что Китай – это не старший брат России

Глава российского МИДа Сергей Лавров подверг критике мнение о том, что на волне сближения Москвы и Пекина Китай называют «старшим братом» России. В беседе с «Известиями» он отметил, что российская сторона всегда является сторонником построения отношений с обоюдной выгодой, но без диктата с какой-либо стороны. При этом, как считает Лавров, для получения выгоды в партнерских отношениях нужно давать что-то взамен – и именно на этом принципе выстраиваются отношения России и Китая.