Япония направит России представление из-за рыбзавода, который Путин открыл на Курилах

Япония планирует сделать российской стороне представление после символично открытого главой РФ Владимиром Путиным рыбного завода на Шикотане. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время специальной пресс-конференции в Токио выступил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга. Он подчеркнул: в плане вопроса о Курилах власти свою страны свою позицию менять не планируют, а для решения таких «проблем», нужно решить вопрос северных территорий. Однако Суга, реагируя на вопрос о том, будет это представление или протест, уклонился от прямого ответа.