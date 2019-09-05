ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей

В ЕС было принято решение отказаться от импорта украинских яблок, груш и некоторых овощей, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УПОА. Как отмечается, причина во вступившей в силу директиве 2019/523, целью которой является защита европейских стран от карантинных организмов. Документ связан с поставками некоторых фруктов и овощей. отмечается, что речь идет о том, что с первого сентября страны, которые не входят в Евросоюз, обязаны предоставлять соответствующие доказательства об отсутствии в продукции вредных организмов.