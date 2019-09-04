Согласован большой пакет двусторонних документов между Россией и Индией

Российская и индийская стороны достигли договоренности о согласовании большого пакета документов. Как передает РИА Новости, с таким сообщением на ВЭФ выступил глава России Владимир Путин. Он уточнил, что речь идет о торгово-инвестиционных и военно-технических вопросах, а также о промышленности, образовании и других важнейших сферах, в которых Россия и Индия будут взаимодействовать. Комментируя случившееся, Путин также подчеркнул, что сегодня также будет подписано так называемое «комплексное совместное заявление», которое будет посвящено доверию и партнерству сторон.