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Названы самые безопасные страны мира для туристов

04.09.2019 23:03
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Названы самые безопасные страны мира для туристов

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) представили ежегодный Международный рейтинг туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, который распределяет страны мира по безопасности для туристов. Так, первое место в рейтинге, став самой безопасной страной мира, заняла Финляндия. Второе место эксперты отдали Исландии, а третье занял Оман.

Также, в ТОР-10 наиболее безопасных стран попали Швейцария, Гонконг, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Примечательно, что такие европейские страны как Германия и Франция, которые традиционно посещает большое количество туристов, заняли 41 и 51 места соответственно. Россия же расположилась на 98 месте, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на 11 пунктов.

Наиболее опасными специалисты WEF признали Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас, пишет Интерфакс.

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