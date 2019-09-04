Путин указал главе «Аэрофлота», что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию

Российский лидер Владимир Путин указал руководителю «Аэрофлота» Виталию Савельеву на то, что повышение стоимости билетов на самолет в стране опережает инфляционный рост. На это глава государства обратил внимание перед началом своего выступления на заседании президиума Госсовета.

Накануне, на полях Восточного экономического форума, Светлана Петрова, руководитель департамента госполитики в сфере гражданской авиации Минтранса, рассказала журналистам, что за январь-июнь 2019 года цена билетов на авиатранспорт увеличилась на 7% в сравнении с соотвествующим периодом 2018 года.

Отмечается, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят такие компании как S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и UTair, предполагают, что по результатам текущего года стоимость авиабилетов может повыситься на 9%-10%. Подчеркивается, что перевозчики вынуждены поднимать цены в этих пределах в силу объективных факторов, включая подорожание авиакеросина. Уточняется, что это топливо является одним из самых больших затрат авиакомпаний, составляя примерно треть стоимости билета. Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров добавил, что сначала 2019 года стоимость на авиакеросин возросла на 1,5%-2%, хотя за 2018 год рост превысил 30%.

С первого августа этого года в РФ начал действовать один из основных механизмов поддержки перевозчиков, который должен сдерживать повышение стоимости билетов на авиатранспорт при повышении цен на керосин – демпфер на топливо. Этот механизм предполагает, что компании смогут получить компенсации от государства, если экспортная стоимость авиакеросина превысит 48 рублей за тонну. Однако в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта уверены, что подобный механизм неэффективен, так как этот показатель сильно завышен, пишет ТАСС.