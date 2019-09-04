Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса, сообщила, что ведомство намерено отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах. Об этом Петрова рассказала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Она подчеркнула, что Минтранс уже подготовил соответствующий документ и направил его на согласование в заинтересованные ведомства.

Подобная мера должна сделать пребывание пассажиров в аэропортах более комфортным, а также снизить риск опоздания на последующие рейсы. Кроме того, аэропорты смогут неплохо сэкономить, так как не нужно будет строить дополнительные коридоры, этажи, перегородки для разграничения потоков пассажиров, – считает гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Под транзитными пассажирами понимаются те люди, которые летят в конечную точку на одном самолете, но с посадкой. К примеру, перевозчик может остановиться в каком-нибудь промежуточном аэропорту для дозаправки или смены экипажа. В это время транзитный пассажир может прогуляться по территории аэропорта, но после этого он должен снова пройти досмотр для посадки на свой самолет, передает «Российская газета».