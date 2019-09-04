Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 СЕН, 20:04 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,0638

04 СЕН, 20:04 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,0638

Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

04.09.2019 17:50
Комментарии
Досмотр транзитных пассажиров внутренних авиалиний могут отменить

Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса, сообщила, что ведомство намерено отменить предполетный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах. Об этом Петрова рассказала на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Она подчеркнула, что Минтранс уже подготовил соответствующий документ и направил его на согласование в заинтересованные ведомства.

Подобная мера должна сделать пребывание пассажиров в аэропортах более комфортным, а также снизить риск опоздания на последующие рейсы. Кроме того, аэропорты смогут неплохо сэкономить, так как не нужно будет строить дополнительные коридоры, этажи, перегородки для разграничения потоков пассажиров, – считает гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Под транзитными пассажирами понимаются те люди, которые летят в конечную точку на одном самолете, но с посадкой. К примеру, перевозчик может остановиться в каком-нибудь промежуточном аэропорту для дозаправки или смены экипажа. В это время транзитный пассажир может прогуляться по территории аэропорта, но после этого он должен снова пройти досмотр для посадки на свой самолет, передает «Российская газета».

Комментировать (без регистрации)
Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25УБ под Ставропольем
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?
Экономика

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?
Исследования

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019
Политика

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости
События и факты

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия
Экономика

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов
Исследования

Узнай, страна

В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

Новости дня

20:03 Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
20:02 Внеземной минерал, которого никогда не видели на Земле, скрывался в известном метеорите Внеземной минерал, которого никогда не видели на Земле, скрывался в известном метеорите
19:44 В Госдуме Deutsche Welle пригрозили лишением аккредитации в России В Госдуме Deutsche Welle пригрозили лишением аккредитации в России
18:02 Путин назвал недальновидными считающих Дальний Восток балластом Путин назвал недальновидными считающих Дальний Восток балластом
17:24 Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира
17:14 Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
16:47 Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары

Узнай, страна!

15:32 В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
14:21 Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0 Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0
09:46 Омские манежи-трансформеры захватывают мир Омские манежи-трансформеры захватывают мир
02 СЕН, 16:43 В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост
02 СЕН, 11:56 В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий
31 АВГ, 12:02 Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги» Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
31 АВГ, 11:33 Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона
30 АВГ, 12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter