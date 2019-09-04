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Внеземной минерал, которого никогда не видели на Земле, скрывался в известном метеорите

04.09.2019 20:02
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Внеземной минерал, которого никогда не видели на Земле, скрывался в известном метеорите

Метеорит Уэддерберн был впервые обнаружен в 1951 году недалеко от Уэддерберна в Виктории, Австралия, и в настоящее время является частью коллекции Музеев Виктории. Когда он был впервые найден, камень был "размером с лимон" и весил 210 грамм (7,4 унции), согласно Коллекциям Музеев Виктории. Со времени открытия космического камня исследователи со всего мира изучали его кусочки, чтобы понять, из чего он сделан и откуда он взялся.

В прошлом году исследователи из Калифорнийского технологического института провели последние из таких исследований. Используя электронно-лучевой микроскоп и электронный зонд, они проанализировали срез космической породы и обнаружили редкий, ранее не названный минерал.

Минерал состоит из особой структуры атомов железа и углерода. Исследователи назвали его «edscottite» в честь Эдварда Р.Д. Скотта, космохимика из Гавайского университета в Маноа. Скотт был первым, кто определил формулу этого минерала в начале 1970-х годов, когда он был создан в лаборатории, сказал ведущий автор исследования Чи Ма, старший научный сотрудник и минералог из Калифорнийского технологического института.

Но поскольку этот минерал не встречается на нашей планете в естественных условиях - он был предварительно искусственно получен в лаборатории или обнаружен внутри плавильного цеха - до недавнего времени его не называли.

"Метеорит Уэддерберна, вероятно, произошел от астероида, который «каким-то образом сбился с курса и направился на Землю", - сказала Ма в интервью журналу Live Science. "Сам метеорит, вероятно, является разрушенными останками маленькой планеты, которая столкнулась с другими небесными объектами в ранней Солнечной системе".

Минеральный «edscottite» мог образоваться, когда богатые никелем железные метеориты, такие как Уэддерберн, медленно охлаждались.

"У каждого минерала есть свой голос и своя история", - сказал Ма. "Каждый новый инопланетный минерал представляет собой особую среду формирования и может дать представление о процессах, происходящих в солнечной туманности, на астероидах, луне и Марсе".

Ма и его команда надеются проанализировать другие метеориты, чтобы проверить, не содержат ли они также «edscottite».

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