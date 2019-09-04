Протеиновые коктейли не самый эффективный способ облегчить мышечную боль после занятий спортом

В течение долгого времени протеиновые коктейли рекламировались как необходимая спортивная добавка, которая необходима для того, чтобы ускорить восстановление мышц и минимизировать болезненность мышц после тренировки, но они, возможно, не самый эффективный способ облегчить боль в мышцах.

Ученые из Университета Линкольна, Великобритания, обнаружили, что ни коктейли на основе сывороточного белка, ни составы на основе молока не повышают скорость восстановления мышц после тренировок с отягощениями по сравнению с напитком, содержащим только углеводы. Исследование впервые сравнивает эффективность двух различных формул белка.

В слепом эксперименте участвовали 30 человек, каждый из которых имел опыт тренировок с отягощениями не менее года. Исследователи разделили участников на три группы, в каждой из которых после назначенной интенсивной тренировки с отягощениями потреблялся напиток на основе гидролизата молочной сыворотки, напиток на основе молока или ароматизированный раствор декстрозы (углеводов).

Повторное тестирование проводилось через 24 и 48 часов после тренировки с отягощениями. Исследователи попросили участников оценить свои уровни болезненности мышц по визуальной шкале от «отсутствия мышечной болезненности» (0) до «болезненности мышц настолько сильной, насколько это возможно» (200). Участники также завершили серию оценки силы и мощности, чтобы проверить их мышечную функцию.

Результаты показали значительное повышение уровня мышечной боли в трех группах через 24 часа и 48 часов после начальной тренировки с отягощениями, причем оценки для всех групп повысились до более чем 90, что значительно выше, чем базовые оценки групп, которые варьировались от 19- 26. Результаты также показали снижение мышечной силы и функции. При этом не было никакой разницы в ответе восстановления между различными формулами и никакой дополнительной пользы потребления белка на восстановление мышц.

Ведущий автор исследования доктор Томас Джи, руководитель программы по физической подготовке в Университете Линкольна, сказал:

"Хотя белки и углеводы необходимы для эффективного восстановления мышечных волокон после интенсивных силовых тренировок, наши исследования показывают, что изменение формы белка сразу после тренировки не сильно влияет на реакцию восстановления или уменьшает мышечную боль. Мы бы выдвинули гипотезу, что хорошо сбалансированные ежедневные приемы пищи в большей степени повлияют на восстановление после болезненного мышечного приступа".