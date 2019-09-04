В Госдуме Deutsche Welle пригрозили лишением аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев заявил, что государственный орган будет добиваться личного участия представителей Deutsche Welle во время обсуждения вмешательства в дела страны. Подчеркивается, что если сотрудник немецкой международной общественной телерадиокомпании не приедет на заседание, то агентство могут лишить аккредитации в России.

Пискарев уточнил, что Deutsche Welle аккредитована в нашей стране, а значит подобные информационные компании должны в обязательном порядке выполнять законы России, ведь это является нормальной международной практикой. Он добавил, что с немецким агентством остался ряд нерешенных вопросов, таких как будет ли «Немецкая волна» работать на информационных просторах страны и будут ли они соблюдать российские законы.

Руководителей Deutsche Welle планировалось пригласить в Госдуму для обсуждения обвинений этого агентства о вмешательстве во внутренние дела РФ, однако они отказались. Отмечается, что Пискарев 4 сентября на первом заседании комиссии будет настаивать на личной встрече с представителями DW, так как считает это нормальной практикой. При необходимости председатель готов попросить властей Бундестага помочь в организации этой встречи.

Пискарев объяснил, что главного редактора бюро Москвы «Немецкой волны» приглашали на заседание 4 сентября, но главное руководство агентства запретило приходить ему в Госдуму, взяв на себя обязательства за публикации подразделения Москвы. В силу этих обстоятельств комиссия будет приглашать руководителей германских СМИ.

Ранее МИД РФ заявил, что в материалах Deutsche Welle содержались призывы к участию в незаконных акций протеста в российской столице. После этих обвинений агентство сообщило, что в их репортажах не было никаких призывов к участию в подобных митингах. Также было сказано, что, поскольку медиакомпания подотчетна германским надзорным органам, то она не видит юридической возможности для участия представителей Deutsche Welle в заседании Госдумы по делу о вмешательстве во внутренние дела России, пишет «Интерфакс».