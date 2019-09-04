Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25УБ под Ставропольем

В военной прокуратуре Южного военного округа 4 сентября сообщили, что тела пилотов разбившегося учебно-боевого штурмовика Су-25УБ под Ставропольем обнаружили в воздушном судне. Представитель прокуратуры уточнил, тела двух летчиков были обнаружены в кабине самолете.

В Минобороны подтвердили эту информацию. В ведомстве рассказали, что их комиссия, работающая на месте катастрофы, установила гибель двух летчиков, они не смогли катапультироваться.

Военная прокуратура Южного военного округа в связи с падением учебно-боевого штурмовика начала проверку, пишет ТАСС.