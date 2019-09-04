Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, во время Восточного экономического форума объяснила, что исчезновение комаров с черноморского побережья в Сочи связано с профилактикой заболеваний от вируса Зика.

После ситуации с лихорадкой Зика в Бразилии в 2015 году власти черноморского курорта провели полное энтомологическое обследование всего морского побережья этого региона России, определили численности и плотность комаров рода Aedes и провели соответствующие мероприятия. С этих пор, сказала Попова, ежегодно перед началом сезона, с апреля, проводятся эти мероприятия, поэтому Сочи превратился в курорт без комаров. Она подчеркнула, что подобная ситуация наблюдается второй год подряд, передает «Газета.Ru».