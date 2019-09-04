Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

Руководитель Министерства труда Максим Топилин считает, что проблема перехода на сокращенную рабочую неделю – вопрос не ближайших лет. Об этом он рассказал журналистам в ходе Восточного экономического форума. По мнению Топилина, говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю можно в долгосрочной перспективе, тем более что ни в одном государстве мира нет сокращенной рабочей недели.

Эксперты «Российской газеты» ранее отмечали, что бывают отдельные случаи, когда организации самостоятельно корректируют длительность рабочей недели. Так, Инга Корягина, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им Г.В. Плеханова, подчеркнула, что 15% западных компаний некоторым сотрудникам предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю, которая продолжается 32 часа или даже меньше. Уточняется, что в 2018 году было 13% таких компаний.

Корягина добавила, что сокращенная рабочая неделя представляет собой всего лишь определенный модуль при организации рабочего процесса. Например, работодатель может увеличить длительность рабочего дня до 10 часов и предоставить сотруднику три дня выходных. Многим такая модель нравится, потому что ряд компаний любят трудоголиков, а значит, работая по 10-11 часов можно обратить на себя внимание, – считает доцент. Кроме того, организации имеют право самостоятельно устанавливать количество рабочих дней, а трехдневный выходной способствует снижению загрязнения окружающей среды, расходов на топливо и стоимости топлива, пишет «Российская газета».