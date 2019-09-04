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Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе

04.09.2019 16:19
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Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе

Максим Орешкин, министр экономического развития России, в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что ключевыми условиями для перехода страны на четырехдневную рабочую неделю являются рост заработной платы россиян и повышение производительности труда. Именно эти условия предоставляют возможность для реального обсуждения этого вопроса, а также других трудовых нововведений, закрепленных законодательством Российской Федерации.

Орешкин не стал озвучивать вероятные сроки перехода страны на сокращенную рабочую неделю, потому что считает, сперва нужно сосредоточиться на задаче увеличения реальных доходов российских граждан и решать вопросы поэтапно.

В августе Федерация независимых профсоюзов РФ предложила сократить до четырех дней рабочую неделю с сохранением оплаты труда. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству России до 30 сентября подготовить свою позицию касательно перспективы принятия этого предложения, передает ТАСС.

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