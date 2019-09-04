Орешкин предложил снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тысяч рублей

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство намерено добиться того, чтобы стоимость процедуры банкротства физических лиц уменьшилась в 20 раз, до 10 тысяч рублей.

Министр пояснил, что Минэкономразвития хочет сделать процедуру банкротства более доступной для тех физлиц, которые действительно в этом нуждаются. В настоящий момент стоимость такой процедуры составляет около 200 тысяч рублей, а для большей части должников эта сумма является неподъемной. Мало того, подчеркнул Орешкин, что она очень дорогая, так еще и очень сложная, поэтому мы намерены упростить процедуру и снизить ее стоимость до 10 тысяч рублей.

Глава напомнил, что банкротство не только накладывает негативный отпечаток на кредитную историю человека, но еще и приводит к убыткам для банков. По его мнению, именно кредитные организации должны нести ответственность за предоставляемые финансовые услуги и продукты. Он считает, что банкам следует работать с каждым человеком индивидуально, объясняя все последствия взятого займа, а в некоторых ситуациях даже убеждать его отказаться от кредита. Причем не просто отказывать в займе, а именно убеждать не брать кредит и отговаривать клиента идти в другой банк.

В 2015 году в российском законодательстве появились поправки в закон «О банкротстве», которые подразумевают банкротство физического лица. При задолженности свыше 500 тысяч рублей и просрочке выплат более трех месяцев физлицо признается банкротом. Ранее Центральный Банк России заявил, что закредитованность россиян достигла пиковой отметки: показатель обслуживания задолженности по потребительским займам у граждан РФ вырос с 8,3 до 8,8%. Это близко к пиковым значениям кризисного 2014 года, сообщает РБК.