Путин показал Моди модель атомного ледокола

Лидер России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень в Приморском крае.

Игорь Сечин, руководитель «Роснефти», рассказал двум лидерам государств о модернизации завода, которая была проведена после поручения президента России о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Кроме того Сечин подробно ознакомил гостей с реализацией уникального сухого дока, где будут изготавливаться судна разной размерности.

Также Путину и Моди продемонстрировали макеты кораблей, которые будут разрабатываться на комплексе, включая огромный атомный ледокол. Президент Российской федерации подчеркнул, что это судно станет самым крупным атомным ледоколом в мире, а также он сможет ломать льды толщиной до четырех метров. Путин добавил, что решение о строительстве таких ледоколов было принято для обеспечения круглогодичной проводки кораблей по северному маршруту, передает «Вести.ru».