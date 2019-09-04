Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли

Ссылаясь на источник, издание «Известия» сообщает, что поисково-спасательная группа нашла тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае. По данным источника, были обнаружены тела пилотов Артема Л и Юрия Б. Уточняется, что на данный момент нет официального подтверждения этой информации.

Штурмовик упал недалеко от села Чернолесское. Самолет разбился в безлюдном месте и был полностью разрушен. Ранее поступила информация о том, что пилоты успели катапультироваться, но поиски парашютов никаких результатов не дали. По факту крушения штурмовика Су-25УБ была организована проверка, пишет «Газета.Ru».