ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках

Власти Швейцарии рассказали, что осенью 2019 года между РФ и республикой впервые состоится автоматический обмен финансовых данных. Отмечается, что российская Федеральная налоговая служба получит информацию о счета граждан России в швейцарских банках за прошлый год.

Государственный секретариат по международным финансам (SIF) Швейцарии заявил, что с России были сняты главные сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации. В SIF подчеркнули, что сейчас у организации нет никаких оснований предполагать, будто эти данные могут использоваться не для первоначальных целей, однако заверили, что будут внимательно следить за ситуацией.

Готовность обмениваться налоговыми данными с Российской Федерацией Швейцария выразила еще в 2017 году. Налоговые консультанты полагают, что решение швейцарцев поспособствует тому, что другие государства также включат Россию в списки автоматического обмена информацией, сообщает «Коммерсантъ».