В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ

В Минобороны Российской Федерации заявили, что штурмовик Су-25УБ упал под Ставрополем. Уточняется, что два пилота смогли катапультироваться. Штурмовик проводил плановый учебно-тренировочный полет без боевого комплекта. Подчеркивается, что летательный аппарат разбился в безлюдном месте, на земле разрушений нет. Сейчас поисково-спасательные службы занимаются поиском летчиков, передает РИА Новости.