На шахте в Донецке произошел взрыв
04.09.2019 13:04
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На донецкой шахте имени Скочинского прогремел взрыв, передает РИА Новости. На момент выхода публикации информации о пострадавших и погибших не было предоставлено. На месте происшествия работают службы. Также, как сообщил собеседник из МЧС ДНР, сигнал о взрыве на шахте был зафиксирован утром. О причинах также ничего на данный момент не известно – вероятно, все подробности будут сообщены позднее.
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