Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 СЕН, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,2032

04 СЕН, 13:58 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,2032

На шахте в Донецке произошел взрыв

04.09.2019 13:04
Комментарии
На шахте в Донецке произошел взрыв

На донецкой шахте имени Скочинского прогремел взрыв, передает РИА Новости. На момент выхода публикации информации о пострадавших и погибших не было предоставлено. На месте происшествия работают службы. Также, как сообщил собеседник из МЧС ДНР, сигнал о взрыве на шахте был зафиксирован утром. О причинах также ничего на данный момент не известно – вероятно, все подробности будут сообщены позднее.

Комментировать (без регистрации)
В донецкой Горловке ВСУ обстреляли детский сад
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?
Исследования

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019
Политика

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости
События и факты

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия
Экономика

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов
Исследования

Продам Украину, недорого? Зеленский распорядился приватизировать госкомпании и открыть продажи земли

Продам Украину, недорого? Зеленский распорядился приватизировать госкомпании и открыть продажи земли
Политика

Узнай, страна

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

На Камчатке создадут курорт международного класса с объемом инвестиций 39 млрд рублей

Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна

Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна

Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ

Регионы ДФО приняли участие в выставках «Улица Дальнего Востока» и «Дальневосточная деревня» на ВЭФ

Новости дня

13:51 Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
13:32 ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках
12:35 Согласован большой пакет двусторонних документов между Россией и Индией Согласован большой пакет двусторонних документов между Россией и Индией
11:57 Самый грязный воздух в России – в Норильске и Новокузнецке Самый грязный воздух в России – в Норильске и Новокузнецке
11:15 Глава Минздрава заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Глава Минздрава заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
10:33 Протеиновые коктейли не самый эффективный способ облегчить мышечную боль после занятий спортом Протеиновые коктейли не самый эффективный способ облегчить мышечную боль после занятий спортом
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
10:25 Не исключено, что Россия и Украина обменяются пленными 7 сентября Не исключено, что Россия и Украина обменяются пленными 7 сентября

Узнай, страна!

13:44 В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
11:13 Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна Вологда вновь на международной выставке в Москве представила коллекцию одежды из льна
09:46 Омские манежи-трансформеры захватывают мир Омские манежи-трансформеры захватывают мир
02 СЕН, 16:43 В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост
02 СЕН, 11:56 В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий
31 АВГ, 12:02 Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги» Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
31 АВГ, 11:33 Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона
30 АВГ, 12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter