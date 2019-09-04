На шахте в Донецке произошел взрыв

На донецкой шахте имени Скочинского прогремел взрыв, передает РИА Новости. На момент выхода публикации информации о пострадавших и погибших не было предоставлено. На месте происшествия работают службы. Также, как сообщил собеседник из МЧС ДНР, сигнал о взрыве на шахте был зафиксирован утром. О причинах также ничего на данный момент не известно – вероятно, все подробности будут сообщены позднее.