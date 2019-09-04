В донецкой Горловке ВСУ обстреляли детский сад

ВСУ продолжают обстрел территории, контролируемой самопровозглашенной ДНР. В этот раз, как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя горадминистрации, под огонь силовиков Украины попал детский сад в Горловке. Находились ли в этот момент в здании дети, не уточняется. О том, что по Горловке велся обстрел со стороны ВСУ ранее сообщали и представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. По их информации, по территории Горловки была выпущена 21 мина.