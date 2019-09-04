Глава Минздрава заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава российского Минздрава Вероника Скворцова выступила с заявлением, вовремя которого сообщила о том, что продолжительность жизни граждан РФ выросла, передает РИА Новости. Так, по ее словам, женское население за семь месяцев стало жить до 78,5 лет, мужское – до 68,5 лет. При этом, как напоминает агентство, еще в апреле министр говорила о том, что в прошлом году этот показатель достиг рекордной отметки: мужчины стали жить дольше на 0,3 года, а женщины — на 0,2 года.